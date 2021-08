Lucas Veríssimo após o Moreirense-Benfica: "Tenho a certeza que no final vamos sorrir todos"

Declarações do defesa Lucas Veríssimo depois do Benfica ter-se estreado na edição 2021/22 da I Liga Bwin com um triunfo, ao vencer em casa do Moreirense por 2-1, em jogo da primeira jornada da prova.

Sobre o jogo: "Foi um jogo difícil, onde nos conseguimos impor e achar espaço para criar perigo. Podíamos ter feito mais golos após o 2-0, mas a bola não entrou e o golo do Moreirense, a acabar a primeira parte, dificultou. Com a expulsão, o Moreirense cresceu, mas a equipa soube comportar-se, todos fizeram o seu papel e é preciso exaltar todos os jogadores pela dedicação após uma viagem longa e desgastante"

Menos um jogador: "A gente trabalha no dia a dia e sabemos que as coisas podem acontecer. Não sei a expulsão é justa ou não, mas acabou por acontecer. Os adeptos apoiaram do princípio ao fim e foi muito bom. Tenho a certeza que no final vamos sorrir todos"

Adeptos: "É muito ruim não ter adeptos há mais de um ano. O apoio é muito importante para nós"