Lucas Veríssimo: antes do Benfica, a avaliação à última exibição pelo Santos

Lucas Veríssimo despediu-se do Santos com uma derrota dolorosa

Central cumpriu o último jogo com a camisola do Santos na final da Taça Libertadores, diante do Palmeiras.

Foi com uma derrota dolorosa que Lucas Veríssimo se despediu do Santos. O defesa-central, já contratado pelo Benfica, vai agora rumar a Portugal, para ser apresentado como jogador das águias e integrar o plantel orientado por Jorge Jesus.

O último encontro com a camisola do "Peixe" deixou o central brasileiro com um sabor amargo na boca. O Santos foi derrotado pelo rival Palmeiras, por 1-0, e Veríssimo viu o troféu da maior prova continental da América do Sul escapar.

Contudo, escreve o Globoesporte, o defesa foi um dos melhores em campo no desaire santista. O portal avalia a exibição do reforço do Benfica com 6,5 em 10 e refere que Lucas evidenciou a "segurança habitual".

"Na sua despedida do Santos, demonstrou a segurança habitual e deu trabalho aos atacantes do Palmeiras, com desarmes precisos. Quase marcou de cabeça no início do segundo tempo na melhor chance do Peixe no jogo, mas não alcançou a bola após jogada ensaiada. Recebeu um cartão amarelo cedo", pode ler-se na apreciação do Globoesporte.