Lucas Veríssimo à espera da chamada de Tite: central do Benfica bem colocado

Lucas Veríssimo tem estado em alta no Benfica

As exibições do central alimentam a esperança de ser convocado para os próximos três jogos oficiais da canarinha.

Tite, selecionador do Brasil, vai oficializar esta sexta-feira à tarde a lista de convocados para os três embates próximos com Chile (2 de setembro), Argentina (5) e Perú (9), relativos ao apuramento para o Mundial de 2022, estando em aberto a possibilidade de Lucas Veríssimo voltar a entrar nas opções do técnico canarinho.

Após já ter sido chamado em maio passado para os embates do mês seguinte, com Equador e Paraguai, o central acabou por ver adiado o sonho de se estrear pela seleção principal do Brasil devido a uma lesão muscular na coxa direita. Ainda por essa razão, acabou por não ser opção para a Copa América, não entrando igualmente nas contas da seleção olímpica.

A influência na equipa do Benfica deixa Lucas Veríssimo bem colocado para uma chamada, ainda que a concorrência seja grande: aos indiscutíveis Thiago Silva e Marquinhos, juntam-se outros candidatos fortes como, por exemplo, Éder Militão, Diego Carlos ou Felipe. Apesar disso, Tite pretende ver em ação o central do Benfica que, nesta época, tem sido indiscutível para Jesus e que soma um golo (em Moscovo ao Spartak) e uma assistência (contra o Moreirense), além de exibições defensivas sólidas ao lado de Otamendi e Vertonghen: o camisola 4 é totalista esta época, com 270 minutos oficiais.

Também à espera de uma eventual chamada está Everton. O extremo esteve na Copa América, tendo até sido titular na final da prova contra a Argentina e tudo indica que voltará a entrar nas contas de Tite.