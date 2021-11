Lucas coloca Benfica em alerta e há um nome na lista de potenciais reforços

Rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito termina época do brasileiro e força clube a equacionar contratação de central.

A goleada do Benfica ao Braga por 6-1 trouxe uma sombra ao plantel dos encarnados, com a lesão grave de Lucas Veríssimo, que irá, confirmaram já as águias, afastar o brasileiro das opções de Jorge Jesus até final da época, numa recuperação de pelo menos seis meses.

Segundo o boletim clínico oficial publicado ao fim da manhã de segunda-feira, após os exames médicos complementares feitos, o central sofreu uma entorse grave do joelho direito com "lesão multiligamentar", resultando numa "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo", problema que força a uma "intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época".