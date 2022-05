Lourenço Pereira Coelho "apaga" Luís Filipe Vieira do Seixal

Antes da revolução no plantel, outra na estrutura afeta ao futebol profissional já avança com carta branca de Rui Costa. Administrador para o futebol quer rodear-se de elementos da sua confiança com o objetivo de relançar o Benfica e está a recolocar funcionários, muitos com ligação ao anterior presidente.

Com a entrada de Roger Schmidt, abre-se um ciclo no futebol do Benfica e, com ele, inicia-se um processo de reorganização do plantel que implicará inúmeras saídas e entradas, numa espécie de revolução que se estende a outras áreas do Benfica Campus.