Lourenço Coelho, diretor-geral do Benfica: "Sabemos que nem sempre conta apenas a competência"

Diretor-geral do Benfica garante equipa "mais forte" mas sem "prometer títulos"

O diretor-geral do Benfica, Lourenço Coelho, prometeu uma equipa "mais forte" para a temporada 2022/23, mas não se quis comprometer com a conquista de títulos.

"Não vamos prometer títulos, prometemos trabalho e que queremos muito mais do que o prémio fair-play [atribuído pela Liga de clubes]. Se não nos respeitarem seguramente não seremos candidatos ao prémio fair-play", disse o dirigente.

O responsável das 'águias', que foi hoje um dos representantes do clube no sorteio do calendário das competições profissionais, garantiu que o plantel "está a trabalhar bem, com compromisso, critério, rigor e competência", esperando que tal se reflita numa melhor prestação do que na época anterior.

"Sabemos que nem sempre conta apenas a competência. E isso diz-nos que temos de ser muito fortes este ano, contar com o apoio de todos, sermos muito rigorosos internamente, e estar atentos externamente", disse Lourenço Coelho.

O diretor-geral do Benfica mostrou "indiferença" quanto ao desfecho do sorteio da I Liga Bwin, lembrando que a equipa "terá de jogar contra todos", focando a atenção para o sorteio de 18 julho [3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões], lembrando que "esse será o primeiro compromisso da equipa".