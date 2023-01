Lopetegui sobre Gonçalo Guedes: "Penso que vai ser mais feliz no Benfica"

Técnico do Wolverhampton deseja felicidades ao novo reforço dos encarnados

Julen Lopetegui, técnico do Wolverhampton, veio a público comentar a cedência de Gonçalo Guedes ao Benfica. O espanhol acha que o internacional português vai ser mais feliz no Estádio da Luz do que foi no Molineux.

"O Gonçalo queria sair e desejo-lhe o melhor. Ele é um jogador muito bom. Penso que vai ser mais feliz lá [no Benfica] e todos lhe desejamos o melhor. Prefiro falar dos jogadores que estão no Wolverhampton", afirmou o ex-FC Porto, em conferência de imprensa.

Gonçalo Guedes foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Benfica, que assegurou o extremo até ao final da presente temporada, por empréstimo do Wolverhampton.

Recorde-se que Gonçalo Guedes custou, no último verão, 32 milhões de euros ao Wolverhampton. O português tem contrato com os lobos até ao verão de 2027.