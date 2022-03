Liverpool: um ataque de sonho, relançado na Premier e a história a favor

Redação com Lusa

Emblema inglês tem a história (e não só) a seu favor.

O Liverpool foi o "indesejado" adversário que calhou ao Benfica no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, numa eliminatória que começa na Luz, como há 16 anos, quando os "reds" foram eliminados.

Em 2005/06, nos oitavos de final, os ingleses eram os detentores do título europeu, mas foram os "encarnados", comandados pelo neerlandês Ronald Koeman que seguiram em frente, e com dois triunfos.

O Benfica venceu na Luz por 1-0, com um golo do central brasileiro Luisão, aos 84 minutos, e, depois, triunfou por 2-0 em Anfield Road, com tentos de Simão Sabrosa, aos 36, e do italiano Fabrizio Miccoli, aos 89.

Este foi, porém, a única jornada de glória para o Benfica frente ao Liverpool, que afastou o conjunto português nos restantes quatro duelos entre ambos.

Os "reds" superiorizaram-se nos 'quartos' da Taça dos Campeões de 1977/78 e 1983/84, na segunda ronda da mesma prova em 1984/85 e, mais recentemente, nos quartos de final da edição 2009/10 da Liga Europa.

Há 12 anos, o Benfica ainda ganhou em casa na primeira mão, por 2-1, graças a dois penáltis do paraguaio Óscar Cardozo, mas, em Anfield Road, os locais ripostaram com um 4-1, num jogo em que a figura foi o espanhol Fernando Torres, com um bis.

Agora, como em todos os confrontos anteriores, o Liverpool parte como claro favorito, numa altura em que é considerado, inquestionavelmente, uma das melhores equipas da Europa, a par do Manchester City e do Bayern Munique.

A formação comandada pelo alemão Jürgen Klopp tem, entre outras coisas, um ataque fortíssimo, com Salah, Mané e Firmino, um trio que fez enorme furor em épocas anteriores e foi, entretanto, reforçado com o português Diogo Jota e o ex-portista Luis Díaz.

As valências dos "reds" começam logo na baliza, com a presença de Alisson, sendo que a defesa tem dois laterais muito ofensivos, casos de Trent Alexander-Arnold e Robertson, e um dos melhores centrais do Mundo, Van Dijk, que tem Mapip ao lado.

Quanto ao meio-campo, também são muitas as soluções de Klopp, como Fabinho, Thiago Alcântara, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain ou Milner.

Além de estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, os "reds" seguem também nos 'quartos' da Taça de Inglaterra, nos quais defrontam fora o 'secundário' Nottingham Forest, em encontro marcado para domingo.

Na Premier League, o Liverpool está no segundo lugar, a um escasso ponto do Manchester City e essa será a única boa notícia para o Benfica, já que, entre a primeira mão (05 ou 06 de abril) e a segunda (12 ou 13), os "reds" jogam no Etihad (10).

Se conseguir ultrapassar pela primeira vez os "quartos" na era Champions (desde 1992/93), o que não conseguiu em 1994/95 (Milan), 2005/06 (Barcelona), 2011/12 (Chelsea) e 2015/16 (Bayern Munique), o Benfica medirá forças nas meias-finais com o vencedor do duelo entre Bayern Munique e Villarreal.

Os germânicos, que jogam a segunda mão dos "quartos" em casa, são claros favoritos em chegar às 'meias', nas quais também serão eventuais anfitriões do jogo decisivo.

Do outro lado do quadro, o Chelsea enfrenta o Real Madrid e o Manchester City mede forças com o Atlético de Madrid, o que pode dar uma meia-final 100% ingleses, ou madrilena.

Os cinco duelos do Benfica com o Liverpool nas taças europeias de futebol

Época Prova Resultados Desfecho

2009/10 LE/QF 2-1 (C), 1-4 (F) Eliminado

2005/06 LC/OF 1-0 (C), 2-0 (F) Apurado

1984/85 TC/2 1-3 (F), 1-0 (C) Eliminado

1983/84 TC/QF 0-1 (F), 1-4 (C) Eliminado

1977/78 TC/QF 1-2 (C), 1-4 (F) Eliminado