Liverpool regressa a Portugal, agora para medir forças com o Benfica

Redação com Lusa

Equipa inglesa é o adversário das águias nos quartos de final da Champions. Na fase de grupos defrontou o FC Porto.

O Benfica vai defrontar os ingleses do Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

A formação comandada por Nélson Veríssimo joga o primeiro jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 5 ou 6 de abril, e o segundo em Anfield Road, em 12 ou 13 do mesmo mês.

Os encarnados, bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final na era Champions (desde 1992/93), fase em que "tombaram" em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (Barcelona), 2011/12 (Chelsea) e 2015/16 (Bayern Munique).

O Liverpool foi adversário do FC Porto no Grupo B da prova, tendo ganho no Dragão por 5-1 e em Inglaterra por dois golos sem resposta.

No caso de conseguir eliminar os reds, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Villarreal e Bayern Munique, também com primeira mão na Luz, em 26 e 27 de abril, e segunda em Espanha ou Alemanha, em 3 ou 4 de maio.