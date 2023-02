Liverpool aperta o cerco a Florentino, o "próximo Enzo Fernández"

A revista inglesa apelida o médio do Benfica de "próximo Enzo Fernández"

O Liverpool terá contactado Florentino no sentido de averiguar a possibilidade de uma transferência, de acordo com a informação ontem adiantada pela "Four Four Two".

A revista inglesa apelida o médio do Benfica de "próximo Enzo Fernández" e lembra que o Chelsea conseguiu contratar o médio argentino depois de este ter sido associado aos reds. Também citadas são as declarações do treinador João Tralhão à "Marca", que o considera como "um dos melhores da Europa", atualmente, na posição seis.

Florentino é, aliás, líder de um dos itens estatísticos na maior competição de clubes do mundo, de acordo com informação disponibilizada no site oficial da UEFA: é o médio das águias a ocupar a primeira posição no que diz respeito à distância percorrida nesta competição, com um total de 80,2 km feitos nos sete jogos em que participou desta prova até ao momento.

Ou seja, na Champions, o "polvo" da equipa das águias, como é chamado no citado artigo da "Marca", corre uma média de 11,5 km por jogo. No top cinco deste item estão ainda jogadores como Vanaken (Club Brugge), Tonali (AC Milan), Harry Kane (Tottenham) e Kimmich (Bayern), embora seja preciso referir que há quatro jogos por disputar nesta primeira mão e, como tal, Florentino pode ainda ser ultrapassado.