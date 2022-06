Liverpool acerta Darwin. Os pormenores da negociação

Liverpool e Benfica negoceiam a transferência do ponta de lança, que está iminente e pode ficar fechada nos próximos dias. Britânicos oferecem 80 milhões de euros mais 20 por objetivos

O Liverpool avançou já para negociações com o Benfica tendo em vista a contratação de Darwin e, segundo apurou O JOGO, coloca nesta fase em cima da mesa um valor fixo de 80 milhões de euros mais 20 por objetivos, podendo o jogador tornar-se na contratação mais elevada da história dos reds, batendo os 85 M€ de Van Djik.

Nesta fase, não está prevista a inclusão de jogadores na operação. Os clubes estão em negociações muito avançadas, sendo que o Liverpool procura acelerar mais ainda o dossiê de forma a ganhar a corrida por um jogador pretendido também por Manchester United, Newcastle e Atlético de Madrid, entre outros. O processo conduzido também por Jorge Mendes, que agora representa, a par de Eugenio López, está muito bem encaminhado, pois os reds já subiram a parada pelo internacional uruguaio.

Clube da cidade dos Beatles começou por apresentar 70 M€ mais 30 variáveis. Equipa de Klopp prepara contrato de cinco épocas para o ponta de lança, pelo qual o Manchester United ficou para trás na corrida.

O negócio está a avançar a bom ritmo e o conjunto da cidade dos Beatles acredita mesmo que poderá fechar rapidamente, e até ao fim de semana, a transferência, razão pela qual prepara já um contrato de cinco temporadas, ou seja, até 2027, para Darwin.

Numa primeira fase, a equipa comandada por Jurgen Klopp começou por oferecer 70 milhões de euros e 30 variáveis, cenário recusado de pronto pelo Benfica. Rui Costa aponta a 100 milhões de euros com a venda do camisola 9, blindado com uma cláusula de rescisão de 150 M€, e para já o Liverpool mostra-se disposto a chegar a esse valor mas de forma indireta, sempre em função do rendimento futuro do jogador ao serviço do clube.