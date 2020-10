Bruno Costa Carvalho desiste das eleições do Benfica um dia antes da decisão

Confira o motivo da decisão da lista C

Bruno Costa Carvalho retirou a candidatura da lista C às eleições para os órgãos sociais, marcadas para quarta-feira, de forma a "não dividir" o voto da oposição a Luís Filipe Vieira, anunciou hoje o promotor da lista C.

"Após ponderada reflexão, foi tomada pelos membros candidatos da Lista C às eleições do Sport Lisboa e Benfica, representante do Movimento "Todos P'lo Benfica", a decisão de não ir até ao fim com esta candidatura e já foi comunicada essa decisão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral", informa uma publicação na página oficial de Bruno Costa Carvalho na rede social Facebook.

"O único motivo que nos leva a tomar esta atitude reside na vontade que sempre manifestamos de não dividir uma oposição que deveria agregar os Benfiquistas para um novo ciclo de mudança", lê-se ​​​​​​​ainda.

Bruno Costa Carvalho, que foi candidato em 2009, era o promotor da lista C, mas estava impedido de a encabeçar por não ter 25 anos seguidos como sócio do Benfica. Por essa razão, Luís Miguel David era o número um da lista.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão marcadas para quarta-feira, entre as 8h00 as 22h00 horas, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube.

Luís Filipe Vieira (lista A), João Noronha Lopes (lista B) e Rui Gomes da Silva (lista D) são os candidatos.

Leia o comunicado na íntegra:

"Aos Sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica,

Após ponderada reflexão, foi tomada pelos membros candidatos da Lista C às eleições do Sport Lisboa e Benfica, representante do Movimento TODOS P"LO BENFICA, a decisão de não ir até ao fim com esta candidatura e já foi comunicada essa decisão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Desistir não faz parte do ADN do nosso Clube e, também, não faz parte do nosso. Mas, as circunstâncias impostas à nossa Lista e a este acto eleitoral e, principalmente, os interesses maiores do Sport Lisboa e Benfica, obrigam-nos a interromper este projecto, apesar da convicção que mantemos de ser aquele que melhor acautela o futuro do Benfica.

O único motivo que nos leva a tomar esta atitude reside na vontade que sempre manifestamos de não dividir uma oposição que deveria agregar os Benfiquistas para um novo ciclo de mudança.

Defendemos publicamente a necessidade da existência de uma lista única de alternativa à actual Direcção, mas tal não se revelou possível por manifesta falta de vontade e de humildade de outras candidaturas que, lamentavelmente, nunca procuraram quaisquer consensos.

Assim, deixaremos ao critério de cada Benfiquista, em consciência, votar na opção mais adequada ao futuro do Benfica.

Uma única certeza queremos transmitir a todos os Benfiquistas: o Movimento TODOS P"LO BENFICA permanecerá, a partir de dia 29 de Outubro, com o mesmo empenho e espírito de luta na defesa intransigente de um Benfica verdadeiramente forte e democrático.

A todos os que acreditaram até ao fim e contribuíram com o seu Benfiquismo para este projecto de mudança, o nosso profundo agradecimento e a certeza de que permanecemos convosco e com o Sport Lisboa e Benfica".