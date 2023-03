Geovanni com a camisola do Benfica

Antigo internacional brasileiro Geovanni recorda a conquista do título em 2004/05 ao serviço do Benfica.

A conquista do título em 2004/05, após 11 épocas de jejum, ficou marcada no plantel encarnado, que contava então com Geovanni. "Trouxemos os adeptos de volta ao estádio e fizemo-los acreditar. Lisboa inteira parou no dia em que ganhámos o título nacional. Foi essa alegria gloriosa que ficou presa na garganta dos adeptos durante anos. Sinto-me privilegiado", contou ao "The Athletic".

Geovanni representou o Benfica entre 2003 e 2006, tendo disputado 131 partidas e marcado 23 golos.