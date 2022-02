"Limpeza" no Benfica rende 23 milhões: 16 jogadores já saíram em definitivo

Contabilizando já o caso de Carlos Vinícius, cedido ao PSV com compra obrigatória caso os neerlandeses não desçam de divisão, encarnados cortaram 16 elementos em definitivo, para cinco novas chegadas.

Apontando a uma restruturação de quadros, o Benfica tem vindo a proceder em 2021/22 a uma redução substancial do número de jogadores ligados ao clube, limpando nas "gorduras".

A ideia, que será levada novamente a cabo na próxima época, aliada, como O JOGO adiantou, à diminuição no investimento e à aposta nos talentos do Benfica Campus, ditou a saída em definitivo para já de 16 futebolistas contra a entrada de cinco. O Benfica, com Rui Costa como presidente e Rui Pedro Braz como responsável para o futebol e executante desta estratégia nos últimos sete meses, procedeu ao corte, com um ganho de cerca de 22,9 milhões de euros.