"Liga portuguesa? Vejo muita qualidade individual e gosto da competição"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Boavista, marcado para segunda-feira (21h15) e relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin.

É difícil mudar a mentalidade da Champions para o campeonato? "É importante estarmos sempre preparados para o próximo jogo. Isso é a minha maior tarefa, orientar os jogadores em termos mentais e físicos. Este ano ainda não tivemos muitos jogos em casa e isso é sempre uma motivação adicional".

Qual é a sua análise à Liga portuguesa? "Este momento não é a altura para tirar conclusões sobre a Liga. Estamos a meio da época e o que posso dizer é que é uma competição dura, com jogos difíceis e equipas e treinadores bons. Vejo muita qualidade individual e gosto da competição. Para já é isto, se calhar no final da época poderemos falar com mais pormenor sobre isto".

Espera defrontar um Boavista com três ou quatro defesas? "Não sabemos ainda a abordagem do adversário. Eles já jogaram com três defesas e no último jogo foram quatro. Estamos preparados para ambas as hipóteses. Tivemos a mesma situação na semana passada, na Liga dos Campeões, e estamos habituados a isso. Nesta época, jogámos mais vezes contra cinco defesas do que quatro. Estamos focados em nós próprios. O Boavista é uma boa equipa, fizemos um bom jogo contra eles há uns meses e merecemos a vitória. Precisamos de um desempenho de excelência e estamos preparados".