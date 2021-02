Liga Europa: covid-19 coloca em risco jogo do Benfica na Grécia

Arsenal anunciou que o jogo da segunda mão dos 16 avos de final seria disputado no estádio do Olympiacos.

Decidida a realização do primeiro jogo dos 16 avos de final da Liga Europa, entre Benfica e Arsenal, no Estádio Olímpico de Roma em vez do recinto dos benfiquistas, a UEFA poderá oficializar em breve a escolha do Estádio Georgios Karaiskakis, do Olympiacos, para a segunda mão da eliminatória, devido às restrições das viagens entre Portugal e Inglaterra. Porém, esse segundo encontro está... em risco.

O emblema de Londres anunciou ontem, quarta-feira, que o segundo jogo com os encarnados seria disputado em Atenas, mas a pandemia coloca, desde já, em risco essa escolha. Também ontem, o Governo grego anunciou um novo confinamento total nas regiões de Atenas e também de Ática devido ao aumento do número de infeções e também da sobrecarga dos hospitais. O novo "lockdown" grego vai durar desde hoje até final do fevereiro, estando o jogo agendado para o próximo dia 25.