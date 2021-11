Liga dos Campeões: as contas que o Benfica faz para chegar aos oitavos

O Benfica empatou em casa do Barcelona e recebe o Dínamo de Kiev na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica terá de vencer na receção ao Dínamo de Kiev, último classificado do grupo E.

Mas isso pode não chegar: é que a equipa encarnada, estando obrigada a vencer na Luz, não depende apenas desse resultado, necessitando de esperar que o Barcelona, que tem sete pontos, não triunfe no terreno do Bayern, já apurado, com pleno de vitórias.