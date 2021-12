Liderança do Benfica B na Liga SABSEG é histórica e um exemplo

Equipa B das águias vive situação mais confortável do que o plantel principal e passa o ano pela primeira vez no topo da II Liga.

Uma liderança única. Ao contrário do que sucede com a equipa principal, que corre atrás de FC Porto e Sporting na classificação, o Benfica B vai fazer a viragem de ano na frente do campeonato, precisamente com a mesma margem de conforto para o mais direto perseguidor (Feirense) que o conjunto orientado por Jorge Jesus tem como desvantagem para os rivais.

Pensada com a missão de formar e fazer crescer jogadores para o topo da pirâmide encarnada, a formação secundária vive esta temporada uma experiência inédita. Isto porque o empate com o Vilafranquense assegurou, apesar da aproximação dos fogaceiros - contra quem jogam na próxima ronda da prova já amanhã -, a liderança na mudança de 2021 para 2022, algo que as águias ainda nunca tinham alcançado.