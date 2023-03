Liderança a 10 jornadas do fim tem significado título: "Não acredito que o Benfica vá vacilar"

Histórico mostra que os encarnados só numa ocasião, em 2011/12, caíram do trono e perderam o ceptro quando lideravam à entrada para as últimas dez jornadas. Com vantagem a 10 jornadas do fim, só por uma vez o título não foi parar à Luz. Ainda assim, o Benfica costuma perder mais de oito pontos nas últimas dez rondas do campeonato.

O jogo deste sábado frente ao Vitória de Guimarães marca o início do último sprint, são 10 jornadas até ao final do campeonato com 30 pontos ainda em disputa. Com mais oito que o FC Porto, que está no segundo lugar, o Benfica segue na liderança, posição que conquistou desde a primeira jornada.

Se olharmos para o passado, a equipa encarnada tem um registo positivo em relação à conquista do título com uma vantagem nesta altura da época. Mas, esta jornada, o Benfica vai ter pela frente a primeira equipa que tirou pontos à formação de Roger Schmidt com um empate em Guimarães, à 8.ª ronda.