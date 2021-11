Lesionados de regresso, três internacionais de fora e 18 nomes: os convocados do Benfica para a Taça

Lazaro, jogador do Benfica

João Mário, Vlachodimos, Otamendi e Yaremchuk são as principais ausências para o encontro com o Paços de Ferreira

Uns a regressarem, outros a descansarem depois das seleções. O Benfica divulgou a lista de convocados para o encontro com o Paços de Ferreira, a contar para a quarta eliminatória da Taça, com quatro ausências a destacar, acima do resto.

João Mário, Vlachodimos, Otamendi e Yaremchuk não vão a jogo no regresso dos encarnados à competição.

Quanto às restantes escolhas, destaque para as chamadas de André Almeida, Darwin Núñez, Valentino Lázaro, Adel Taarabt, Rafa e Seferovic e para as ausências, por opção técnica, de Gilberto, Tomás Araújo, Gil Dias e Meité.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar e Helton Leite;

Defesas: Vertonghen, Valentino Lazaro, André Almeida, Ferro, Grimaldo e Morato;

Médios: Julian Weigl, Everton, Nemanja Radonic, Pizzi, Adel Taarabt, Gedson e Rafa;

Avançados: Seferovic, Darwin e Gonçalo Ramos