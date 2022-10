Lesão afasta Draxler da Liga dos Campeões

Problema muscular na coxa esquerda retira o atacante das contas pelo menos durante duas semanas

À procura da conquista do seu espaço na Luz, de forma a alimentar o sonho do Mundial, Julian Draxler sofreu no Dragão um percalço nas suas ambições. Isto porque o internacional germânico saiu com problemas físicos e será agora baixa nas contas de Roger Schmidt. O camisola 93 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deverá enfrentar uma paragem de pelo menos duas semanas.

Draxler fica assim fora das duas partidas que fecham a participação do Benfica na Champions, com Juventus (25) e Maccabi Haifa (2 de novembro), tendo pelo meio ainda a receção ao Chaves. Emprestado pelo Paris Saint-Germain, o atacante luta para tentar voltar a tempo dos jogos com o Estoril, a 6 e 9 de novembro, para a Liga e Taça de Portugal, respetivamente.

