Avançado não ganhou o balanço a que aspirava para a nova época e novo empréstimo pode entrar nos planos

O objetivo de todas as partes era bem claro quando foi acertado o empréstimo de Gonçalo Guedes ao Benfica, em janeiro. Passava, sobretudo, pela valorização do jogador e aproveitamento, por parte das águias, para colmatar uma lacuna no ataque. A lesão que sofreu inviabilizou todos os planos e, com isso, o internacional português fica com a porta da Luz aberta para a próxima temporada.