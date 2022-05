Lesão acaba com época de Vinícius: avançado saiu do jogo em lágrimas

Titular no PSV de Roger Schmidt, futuro técnico do Benfica, o brasileiro saiu em lágrimas. Excesso de lesões levanta dúvidas.



Roger Schmidt, treinador do PSV e futuro técnico do Benfica, venceu no domingo por 4-2 o Willem II, resultado que mantém a equipa de Eindhoven na perseguição ao Ajax na luta pelo título neerlandês. Mas o momento da partida foi a lesão de Vinícius, avançado cedido pelas águias: na tentativa de captar uma bola, o brasileiro ficou agarrado à coxa direita, tendo saído em lágrimas e carregado por dois elementos do departamento médico, dando lugar a Bruma.

No final, Schmidt confirmou que acabou a época para Vinícius mas esta lesão foi mais uma de muitas no PSV com Schmidt, algo questionado pela Imprensa local. Ontem, André Ramalho, Ryan Thomas, Vertessen, Madueke, Boscagli, Mwene, Obispo e Gotze estiveram indisponíveis, ficando no banco apenas seis atletas de campo, dois deles chamados da equipa B.