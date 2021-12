O Sporting chegou ao 3-0 no Estádio da Luz aos 68 minutos

Ainda Matheus Nunes celebrava o terceiro golo do Sporting em casa do Benfica e os primeiros lenços brancos surgiram nas bancadas do Estádio da Luz.

Um sinal do descontentamento dos adeptos encarnados, dirigido ao treinador Jorge Jesus, perante o resultado no dérbi da Lisboa.

A partir desse momento, pouco ou nenhum apoio por parte dos sócios e simpatizantes do Benfica, passando a serem mais audíveis momentos de assobios.