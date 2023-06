Leilão por Gonçalo Ramos à vista? Ingleses dizem que sim, com Harry Kane pelo meio

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica

Avançado do Benfica é um dos nomes mais falados na Imprensa inglesa

Leilão por Gonçalo Ramos à vista? Em Inglaterra, mais concretamente o jornal "The Sun", dizem que sim.

Pois bem, segundo as mesmas informações, o avançado do Benfica foi proposto ao Manchester United por 80 milhões de libras (aproximadamente de 93,6 milhões de euros), algo que o clube de Diogo Dalot e Bruno Fernandes não descartará, por ser menos dispendioso do que Harry Kane.

Harry Kane, do Tottenham, terá assim apenas o Real Madrid como clube interessado. Caso a saída se confirme, e ainda de acordo com o "The Sun", poderá abrir um leilão entre os clubes ingleses por Gonçalo Ramos, uma vez que os "spurs" também avançariam pelo internacional português.

Apesar de os últimos rumores associarem bastante o jogador ao PSG, as movimentações de Jorge Mendes estarão a ser no sentido de levar Ramos para a Premier League.