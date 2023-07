Lázio está a negociar Kerkez, alvo do Benfica

Italianos podem chegar aos 20 milhões pelo jovem lateral húngaro

Primeira opção para reforçar o lado esquerdo da defesa encarnada, Milos Kerkez está a ser pressionado a mudar-se para Itália para representar a Lázio, segundo classificado da Série A, atrás do Nápoles. O emblema italiano está em negociações com o AZ Alkmaar para contratar o lateral húngaro, que custará uma verba a rondar os 20 milhões de euros. A Lázio vai estar na próxima edição da Liga dos Campeões e pretende ter um elenco que responda às exigência da prova.

Os números de Kerkez não deixaram os responsáveis italianos indiferentes. Na última época, o jogador húngaro participou em 52 partidas, marcou cinco golos e fez seis assistências.

O Benfica está no mercado à procura de uma solução para o lugar deixado vago por Grimaldo, a referência das águias nos últimos anos na lateral esquerda, e Kerkez foi o primeiro nome a surgir na agenda para substituí-lo. No entanto, o preço elevado pedido pelo emblema neerlandês levou a que as águias se afastassem um pouco e começassem a pensar em alternativas, como Jurásek. O jogador de 22 anos do Slávia de Praga é mais barato do que Kerkez...

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, Kerkez já terá mesmo dado o "sim" à Lázio.