Lázaro não precisou de conselhos de João Mário nem Weigl: "Normalmente faria isso..."

Valentino Lázaro, reforço encarnado por empréstimo do Inter até final da temporada, foi apresentado esta quinta-feira pelo Benfica.

Conhece João Mário e Weigl mas não precisou de conselhos: "Já conhecia alguns jogadores. Também vi os últimos jogos do Benfica. Claro, o João Mário, pois fomos colegas no Inter, estivemos algum tempo juntos. Depois o Julian Weigl, pois defrontámo-nos várias vezes na Alemanha e pelas seleções nacionais, falamos a mesma língua e isso vai ajudar-me imenso. Vendo estas pessoas e o resto dos jogadores, será muito bom jogar com eles. E não precisei de conselhos. Normalmente faria isso, mas desta vez, desde a primeira vez que conversei sobre esta possibilidade, tive sempre bons sentimentos sobre o clube e não precisei de falar com ninguém. Não foi preciso ser convencido por ninguém, pois já conhecia o que o Benfica pode oferecer. As instalações, os adeptos e o estádio são incríveis. O interesse foi muito forte também, por isso quis mesmo vir para o Benfica."

Rui Costa e Luisão: "Foi muito especial [ser apresentado por Rui Costa], pois Rui Costa é um grande nome, um nome lendário no futebol, via-o a jogar quando era pequeno. Mas o Luisão também, foi espetacular, pois em criança adorava ver a seleção nacional brasileira a jogar, vê-lo pessoalmente foi muito especial."