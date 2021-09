Valentino Lázaro apresentado pelo Benfica: "Desde aí que tenho um olho no clube..."

Valentino Lázaro, reforço encarnado por empréstimo do Inter até final da temporada foi apresentado esta quinta-feira pelo Benfica.

Com o Benfica debaixo de olho há bastante tempo: "A primeira vez que estive em Portugal foi há nove anos, quando tive um jogo pela seleção jovem nacional [Áustria] e vim ao Estádio da Luz. Estive no Museu [Cosme Damião], vi o voo da águia pela primeira vez e desde aí que tenho um olho no clube. Hoje, nove anos depois, estou muito feliz no clube. O primeiro contacto foi feito há uns anos, mas agora o interesse do Benfica era ainda mais consistente. Era a altura certa e vi que o interesse continuava a ser tão forte, que as pessoas queriam mesmo contar comigo, é como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para o Benfica."

Promessa: "Vou dar sempre 110 por cento, isto é o que quero dar ao clube, mostrar as minhas qualidades e ajudar a equipa a ganhar troféus. Vencer títulos é o que todos os jogadores pretendem. Os adeptos também querem essas vitórias, queremos ver os adeptos felizes, esperemos que possam voltar em força ao Estádio, pois há nove anos vi a forma como conseguem puxar por esta equipa. Estou muito feliz e quero sentir essa ligação! Agora, nos primeiros dias e semanas haverá um período de integração, mas quero mostrar as minhas capacidades, estou muito entusiasmado, quero ajudar a equipa a ganhar jogos, mostrar essa determinação, ganhando jogos e títulos!"

Qualidade da Liga portuguesa: "Já vi que Portugal está no top 5 do ranking da UEFA, à frente da França. Já sabia que há qualidade na Liga. Vi melhor os últimos jogos do Benfica, gosto da forma de jogar e o estilo de jogo da equipa, por isso sempre quis vir. Claro que pretendo conhecer melhor a Liga, mas estou muito contente por poder estar aqui."