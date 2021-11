Lázaro após a vitória no Jamor: "Que todos os infetados possam recuperar rapidamente"

Lateral deixou mensagem nas redes sociais

O Benfica venceu, por 0-7, no Jamor, diante do Belenenses, mas Valentino Lázaro não esqueceu os problemas do adversário no momento de celebrar a vitória com os adeptos, nas redes sociais.

"Antes que tudo, peço que respeitem todos os nossos adversários pelo que aconteceu hoje e que todos os infetados possam recuperar rapidamente desde o plantel ao staff. Obrigado a todos os adeptos que nos apoiaram hoje. Para nós, os três pontos contam. Vamos continuar", escreveu, nas suas contas de redes sociais.