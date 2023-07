Lateral Wesley apontado como alvo do Benfica

Gilberto saiu e as águias procuram um substituto

A saída em definitivo de Gilberto para o Bahia levou a que até ao momento Roger Schmidt tenha vindo a testar João Victor como lateral direito em alternativa a Bah.

Mas segundo avançou ontem a Imprensa brasileira o Benfica estará atento a Wesley, lateral de 19 anos do Flamengo.

De acordo com o site Torcedores.com, o jovem defesa, com contrato até dezembro de 2025 com o emblema brasileiro, está na mira das águias como possível sucessor a Gilberto. Em 2023, Wesley disputou 29 jogos pela equipa principal do Flamengo.