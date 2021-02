Lateral Vinícius Ventura está referenciado pelo Benfica

Diego Alonso, agente do jovem que vai disputar o Paulistão pelo São Caetano, diz que além do Benfica também Schalke e Werder Bremen estão interessados.

Chama-se Vinícius Ventura, tem 20 anos, alinha a lateral-esquerdo e está referenciado pelo Benfica, apurou O JOGO junto do empresário do jovem, Diego Alonso.

"Perto do final do Brasileirão sub-20 do ano passado recebemos sondagens e pedidos de informação de alguns clubes da Europa 8Portugal, Alemanha, Ucrânia], sendo o Benfica um deles. O Ventura tem a possibilidade de jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista pelo São Caetano, vai ser apresentado e há equipas brasileiras também atentas ao seu rendimento", comentou o agente.

O lateral destacou-se no América de Minas Gerais e foi aí que chamou a atenção de Benfica, Schalke 04 e Werder Bremen, entre outros.

O Paulistão é agora uma grande oportunidade para Ventura demonstrar o seu potencial. Diego Alonso acredita que o jogador precisa de rodagem antes de ir para a Europa e vê o estadual de São Paulo como uma boa vitrina. "Todos estão de olho no Paulistão. Além disso, o projeto do São Caetano é audacioso e confiamos no clube e no jovem", concluiu.