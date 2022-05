Lateral do Slavia de Praga na mira do Benfica

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Alexander Bah tem 24 anos e é internacional dinamarquês

O Benfica procura no mercado opções para reforço de várias posições da equipa e para a lateral direita estão a ser avaliados vários nomes.

Segundo O JOGO confirmou, Alexander Bah, defesa de 24 anos dos checos do Slavia de Praga, é um dos jogadores bem referenciados pelos responsáveis benfiquistas.

Com contrato até 2025, o internacional dinamarquês de 1,83 metros soma 68 jogos pelo Slavia de Praga, anterior clube do ponta de lança Petar Musa, atualmente no Boavista e já garantido pelos encarnados para a próxima temporada.

Esta época, em 42 encontros, Bah marcou seis golos e ofereceu 12, um desempenho bem superior aos 26 jogos na temporada anterior, na qual fez um golo e quatro assistências.