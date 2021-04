Lateral do Benfica é prioritário para Guardiola, escreve portal espanhol

Treinador do Manchester City admira as qualidades de Grimaldo.

Alejandro Grimaldo terá adquirido estatuto "prioritário" no planeamento do Manchester City para a próxima temporada. De acordo com o portal espanhol "Fichajes", o treinador da equipa inglesa, Pep Guardiola, é admirador dos atributos do lateral-esquerdo do Benfica e pode mesmo avançar para uma proposta.

Nas últimas épocas, o técnico catalão tem alternado entre Benjamin Mendy - propenso a lesões - e as adaptações de jogadores como Zinchenko à posição, sendo que, recentemente, até tem sido o português João Cancelo a atuar com maior regularidade no corredor canhoto. Uma "debilidade" que os "citizens" pretendem retificar. É aí que entra em cena Grimaldo, de 25 anos, ligado ao Benfica por um contrato válido até 2023.

O mesmo portal acrescenta ainda que, para lá do espanhol das águias, há outros nomes debaixo de olho do emblema de Manchester: David Alaba, que vai deixar o Bayern no final da época - o Real Madrid é apontado como grande favorito a garantir o concurso -, e José Gayà, capitão de equipa do Valência.

Em 2020/21, no Benfica, Grimaldo já realizou 33 jogos oficiais, nos quais apontou dois golos.