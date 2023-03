Lateral da equipa B chamado ao treino do Benfica

Roger Schmidt chamou o lateral esquerdo da equipa B a um ensaio que já contou com Otamendi, Aursnes e Musa

Roger Schmidt voltou a preparar esta quinta-feira no Seixal o encontro com o Rio Ave e já pôde contar com todos os internacionais, face à chegada de Otamendi, Aursnes e Musa, o trio que ainda estava em falta.

Nota ainda neste treino para a chamada de mais um jogador da formação encarnada. Francisco Domingues treinou com a equipa principal. O momento foi partilhado nas redes sociais, onde o jovem jogador surge numa fotografia depois da sessão ao lado de Chiquinho, David Neres, António Silva e Schjelderup.

A presença do lateral esquerdo de 20 anos indica que Ristic ainda não pode fazer parte das contas de Schmidt. Domingues tem nove jogos pela equipa B e dois pela de sub-23 dos encarnados.