Lage tem acordo para renovar com o Benfica: o valor do salário e outros detalhes

Bruno Lage tem acordo e prepara-se para renovar com o Benfica

Campeão nacional, o futuro do sucessor de Rui Vitória está garantido na equipa principal, independentemente do desfecho do jogo com o Lyon, após o qual deverá ser oficializada a deliberação tomada.

Escolhido para suceder a Rui Vitória no início do ano, Bruno Lage já tem acordo para renovar contrato com o Benfica.

Ao que O JOGO apurou, o entendimento entre a Direção presidida por Luís Filipe Vieira e o treinador é total. Nesta altura, faltam apenas limar pequenos pormenores, um procedimento habitual, antes de formalizar o novo contrato com o treinador que levou as águias ao 37.º título nacional.

Após um curto período como interino, Bruno Lage renovou contrato com o clube da Luz em fevereiro, rubricando um vínculo válido até 2023, que agora será prolongado por mais um ano, segundo está apalavrado entre as partes. O salário do treinador também será revisto e duplicado, ou seja, de 500 mil euros líquidos, Lage passará a auferir um milhão de euros líquidos por ano. A melhoria salarial também é extensível à restante equipa técnica que acompanha Bruno Lage, promovido há menos de um ano da equipa B para o plantel principal.

Cláusula de rescisão do treinador setubalense não sofre alterações e mantém-se fixada em 20 milhões de euros, de acordo com o contrato assinado em fevereiro

A oficialização do novo contrato deverá acontecer após a partida da Liga dos Campeões com o Lyon, sendo que um hipotético mau resultado na Luz, esta quarta-feira, não terá implicações na decisão já tomada.

Como já expressou diversas vezes, a confiança de Luís Filipe Vieira em Bruno Lage é total, até pela aposta nos jovens formados no Seixal, um desígnio do dirigente máximo do emblema da Luz.

Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Cova da Piedade, o próprio treinador encarnado não quis comentar o processo de renovação, mas afirmou sentir-se tranquilo no Benfica. "Temos tempo para falar sobre isso. Sinto-me muito feliz nesta casa, já treinei as equipas todas, exceto os infantis. Este projeto é a minha cara", disse Bruno Lage, que manterá a atual cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de euros.