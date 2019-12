Lage sobre De Tomás: "Digo como os espanhóis, que treine como uma besta"

Treinador do Benfica foi instado a comentar as palavras do treinador do Rayo Vallecano sobre o avançado espanhol.

Bruno Lage comentou este sábado as palavras de Paco Jémez, treinador do Rayo Vallecano, que afirmou recentemente que não se importava de voltar a contar com Raúl de Tomás no clube dos arredores de Madrid.

"Que venha rápido para cá outra vez. Estamos à espera dele com os braços abertos. Se for preciso pego no carro e vou lá buscá-lo", atirou o antigo treinador do espanhol. O técnico do Benfica rejeitou a ideia de uma possível saída do jogador em janeiro e deixou conselhos ao avançado que marcou um dos golos encarnados no empate (2-2) em V. Setúbal.

"Os golos são sempre importantes, especialmente para os pontas de lança. (...) Não conto com o Raúl a partir de janeiro, conto com ele desde o início. Eu não lhe sei dizer e não tenho opinião sobre o que o antigo treinador dele disse. Digo como os espanhóis, para treinar como uma besta e para não desistir de triunfar num clube da grandeza do Benfica. Se deixamos os nossos filhos ir para a zona de conforto não estamos a ajudá-los. Eu, por exemplo, tive essa sorte, as coisas correram bem. Regressar a uma zona de conforto, com todo o respeito que o treinador do Rayo tenha, não sei se é benéfico. É essa a mensagem que eu passo ao meu filho", afirmou Lage, na conferência de imprensa pós-jogo.

Sobre a ausência de celebração de De Tomás no momento do golo, o treinador do Benfica foi taxativo: "E o Jota, festejou o golo? Não sei o que é que hei de dizer. Estou aqui há um ano, já me viram festejar algum golo? Talvez um, quando fizemos o 3-1 no prolongamento da Liga Europa, no ano passado".