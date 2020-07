Lage está a um passo da Premier League e Benfica poupará oito milhões

Intervenção do empresário Jorge Mendes pode ser decisiva para que Luís Filipe Vieira tenha de abrir menos os cordões à bolsa no que respeita ao pagamento a dois treinadores em simultâneo

O futuro de Bruno Lage, que deixou o Benfica no final do mês passado, continua a ter uma ligação forte aos encarnados, precisamente por causa da rescisão de contrato acertada na altura. Segundo O JOGO apurou, o treinador setubalense está muito perto de assumir o comando do Aston Villa, de Inglaterra, e esse desfecho permitirá uma poupança de oito milhões de euros aos cofres da Luz.

Luís Filipe Vieira renovou, em dezembro, o contrato de Lage, que passou a auferir dois milhões de euros brutos e ficou ligado até 2024

As contas não são muito difíceis de conferir. Depois de ter colocado o lugar à disposição, na sequência da derrota com o Marítimo, que foi aceite por Luís Filipe Vieira, treinador e presidente acertaram a rescisão do contrato que expirava em 2024 e que havia sido renovado em dezembro. Nesse acordo, patrocinado pelo empresário Jorge Mendes, o líder das águias conseguiu protelar o pagamento da indemnização, que envolveria uma despesa imediata de oito milhões de euros.

Ou seja, ficou acertado que as águias pagariam a Lage o salário de dois milhões de euros líquidos anuais enquanto não assinasse por outro emblema e que compensaria a diferença caso fosse ganhar menos do que auferia na Luz, durante os quatro anos que tinha de ligação. Este é um entendimento em tudo semelhante ao firmado quando Rui Vitória foi afastado do Benfica, que também poupou porque o técnico assinou duas semanas depois pelos árabes do Al Nassr.

Neste sentido, e com o caminho aberto para se vincular ao Aston Villa, com Jorge Mendes a conduzir as negociações, o regresso do técnico português ao futebol inglês, onde foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea, significará a poupança total da verba referida. Permitirá também aliviar as contas encarnadas que iriam ter de suportar anualmente os dois milhões de Lage mais seis, antes de impostos, de Jorge Jesus.

Certo é que as negociações, segundo apurámos, entrarão agora na fase decisiva, principalmente depois de o Aston Villa ter carimbado a permanência na Premier League, graças ao ponto arrancado no recinto do West Ham, que permitirá outro tipo de aposta e condições para Bruno Lage e que por causa dessa indefinição "escondeu" este processo até agora.