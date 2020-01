Lage conta com Bruno Guimarães no Benfica a tempo da Liga Europa

Bruno Guimarães ao serviço dos sub-23 do Brasil no torneio pré-olímpico.

As águias procuram bater a concorrência, que não pára de aumentar. Na Colômbia pela seleção sub-23 do Brasil, o médio do Athletico Paranaense impressionou contra o Peru e assinou uma assistência.

A 11 dias do fecho da janela para reforços de inverno, o Benfica prepara o assalto final à contratação de Bruno Guimarães, numa altura em que o médio do Athletico Paranaense está na seleção sub-23 do Brasil e por lá tem vindo a assumir cada vez maior protagonismo.

O treinador do Benfica espera ter o médio brasileiro como trunfo extra para o assalto à Liga Europa

Em Lisboa, Bruno Lage aguarda pela conclusão de um negócio que lhe permitirá ter, a par de Weigl, mais um reforço de peso para que os encarnados possam atacar um dos grandes objetivos do que falta esta época: a conquista da Liga Europa.

Até à meia-noite de dia 3 de fevereiro, é possível, à luz dos regulamentos da UEFA, integrar mais três novos nomes na lista principal de inscritos para a Liga Europa, desde que o limite de 25 não seja superado. Para a Champions, as águias haviam apontado 24 atletas, fora os jovens integrados numa lista B, e, neste momento, já "libertaram" mais três lugares: Conti, Gedson e Raúl de Tomás deixaram o Benfica e podem entrar três novos jogadores. Weigl será um deles, Bruno Guimarães tem também vaga reservada e ainda pode entrar mais alguém.

É, pois, sabendo que há caminho aberto para dar mais uma arma a Bruno Lage, para este poder assaltar a Liga Europa e dar maior dimensão europeia às águias, que os responsáveis da Luz tentam selar o acordo.

Após a proposta feita na passada semana e tornada pública em primeira mão por O JOGO, o Athletico Paranaense respondeu com novas condições, tentando, dessa forma, potencializar o valor de um negócio por Bruno Guimarães. O aparecimento de outros clubes interessados no médio de 22 anos, como são os casos de Arsenal, Chelsea e, nos últimos dias, dos franceses do Lyon, deixou as conversações numa fase mais "adormecida".

Nas duas últimas temporadas pelo Athletico Paranaense, Bruno Guimarães fez 103 jogos. Na última participou em 43 partidas e foi eleito melhor médio do Brasileirão

Depois dos 20 milhões de euros por cem por cento do passe de Guimarães, mais dez por cento de uma mais-valia futura, que o Benfica deu ao clube de Curitiba, o Lyon terá tentado responder com uma proposta de 25 milhões de euros por oitenta por cento dos direitos do médio. Mário Celso Petraglia, presidente do Paranaense, procura nesta fase prolongar as conversas para daí lograr o melhor negócio para as suas cores, algo que nos próximos dias terá necessariamente de ter um desfecho.

Na Colômbia, onde os sub-23 brasileiros começaram o torneio pré-olímpico com uma vitória sobre o Peru (1-0), Bruno Guimarães brilhou com a assistência para o golo de Paulinho. "Ele [Guimarães] teve uma excelente visão de jogo e foi muito feliz no passe. Foi o melhor em campo, é um jogador muito importante e toma conta do meio-campo, dando muita segurança", elogiou o avançado do Bayer Leverkusen.