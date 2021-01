Krovinovic prestes a mudar de clube: os planos do Benfica para o médio

Jogador croata tem pouco espaço no West Bromwich.

A cedência de Krovinovic ao West Browmich Albion está prestes a terminar e o médio, que passou no clube os últimos 18 meses, verá o seu futuro resolvido muito em breve. Sem espaço nas opções principais de Sam Allardyce, técnico que substituiu Slaven Bilic, o médio croata tem tudo em encaminhado para continuar em Inglaterra, mas no Nottingham Forest, do segundo escalão. Esta época, Krovinovic participou em 12 jogos mas só foi titular em metade.

O Benfica está interessado em que Krovinovic continue em Inglaterra mesmo num escalão abaixo da Premier League e, por isso, afastou uma oferta do Hadjuk Split. O emblema croata fez uma oferta pelo médio e este até estaria interessado, dado sentir que ali estaria mais visível para uma chamada à seleção do seu país, um sonho antigo. No entanto, os encarnados entenderam não ser a melhor solução.