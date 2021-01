Krovinovic é apresentado em Inglaterra e alvo de muitos elogios

Médio croata cedido pelo Benfica ao Nottingham Forest.

O Benfica oficializou esta sexta-feira o empréstimo de Krovinovic ao Nottingham Forest, confirmando a notícia adiantada por O JOGO online durante a tarde.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Nottingham Forest, de Inglaterra, para o empréstimo do futebolista Filip Krovinovic até ao final da época. Na primeira metade da temporada, o médio-ofensivo Krovinovic, lembre-se, representou os ingleses do West Bromwich Albion (WBA), também na qualidade de jogador cedido pelo Benfica", informa o clube da Luz no site oficial.

O jogador de 25 anos, com 12 jogos realizados esta temporada, deu preferência à continuidade no futebol inglês e procura agora os minutos que não teve no West Brom.

"Filip vem com um bom pedigree e é um jogador que acompanhamos há algum tempo. Temos tido dificuldades para conseguir os golos que nos permitam ganhar mais vezes e esse é um aspeto que tentamos fortalecer. É um jogador criativo, que na última temporada jogou no Championship, então conhece a divisão. Dá-nos mais opções", comentou o treinador do Nottingham Forest, Chris Hughton, citado pelo site oficial do emblema inglês.