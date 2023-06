Kokçu mais perto do Benfica: número de camisola e cláusula definidos

Médio turco do Feyenoord já terá acordo com as águias, segundo site holandês

O site holandês 1908, afeto ao Feyenoord, dá conta de que o Benfica já chegou a um entendimento com o médio turco Kokçu.

Segundo a mesma fonte, Kokçu vestirá a camisola 10 nas águias e ficará com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O Benfica pode chegar aos 30 milhões de euros pelo internacional turco de 22 anos. O Feyenoord pede 40 milhões.