Kokçu supera Darwin e é a contratação mais cara da história do Benfica

Kokçu com a camisola 10

Custou 25 milhões aos cofres da SAD e o valor ainda pode aumentar.

Orkun Kokçu foi este sábado oficializado como reforço do Benfica e já está na história do clube da Luz. Este é, desde já, o maior investimento alguma vez feito pela SAD encarnada. Segundo foi divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o médio de 22 anos, ex-Feyenoord, custou 25 milhões de euros, valor que pode chegar aos 30, caso sejam concretizados alguns objetivos.

Kokçu sepera os 24 milhões de euros investidos pelo Benfica em Darwin, contratado ao Almería no início de 2020/21, numa lista que inclui ainda Raúl Jiménez (21,8 M€), Raúl de Tomás, Everton e Weigl, por quem as águias pagaram 20 milhões de euros aos respetivos clubes.

Do lado do campeão neerlandês haverá também espaço a um registo recorde, pois Kokçu iguala, para já, os 25 milhões de euros pagos pelo Leeds no verão passado por Sinisterra, extremo colombiano.

Depois de fechar 2022/23 como a época mais goleadora da carreira, com 12 golos, e mais cinco assistências, Kokçu assume o Benfica como o passo ideal para prosseguir a carreira, seduzido com o estilo de jogo de Roger Schmidt, que terá ligado ao médio para lhe explicar os seus planos, reforçados por Aursnes com quem privou um ano no Feyenoord.