Kokçu, reforço do Benfica, fala em "orgulho e satisfação" no adeus ao Feyenoord

Médio turco de 22 anos assinou até 2028 com o Benfica.

Orkan Kokçu é desde este sábado jogador do Benfica, com contrato válido até 2028. Para trás fica uma passagem pelo Feyenoord, iniciada ainda nos escalões de formação.

"Sempre disse que não deixaria o Feyenoord enquanto não chegasse a altura certa e as condições fossem boas para o clube", afirmou, em declarações reproduzidas pelo campeão dos Países Baixos.

"Não queria nada mais do que ser bem-sucedido com este grande clube. O facto de ter sido bem-sucedido ajuda a despedir-me com orgulho e satisfação. Todos estes anos no Feyenoord moldaram-me, não só como futebolista, mas também como pessoa. Levo comigo todas as belas recordações e lições e agradeço a todos os que contribuíram para isso. Desde os meus colegas de equipa a todos os treinadores, à direção, a todos os outros funcionários e, claro, também aos adeptos. Desejo-vos a todos nada menos do que o melhor", concluiu.

"O Feyenoord deseja a Orkun o maior sucesso na carreira em Lisboa", reagiu, por seu lado, o emblema neerlandês.

O Benfica anunciou a contratação do turco por 25 milhões de euros fixos por 100% do passe, tendo o jogador assinado um contrato de cinco anos com o campeão português de futebol.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Feyenoord para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Orkun Kökcü, por um montante de 25 milhões de euros, ao qual acresce um valor cinco milhões de euros pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de cinco anos", informaram os encarnados, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda segundo o comunicado, o Feyenoord terá "direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada".

Com o Benfica, Kokçu assinou "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros".