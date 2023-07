Kokçu: o FC Porto, Sporting, a pressão de ser o jogador mais caro e ainda Di María

Declarações de Kokçu, jogador do Benfica, antes de mais um treino do emblema encarnado

Feliz por jogar com Di María? "Sim, claro. Não nos conhecemos ainda, mas é um jogador fantástico. Jogou nos maiores clubes, tem uma fantástica carreira e penso que posso aprender também com ele."

Impressões dos primeiros dias? "É um clube muito acolhedor e também muito grande. Os jogadores, os treinadores, toda a gente é muito simpática e é como uma família. Estou feliz por estar aqui."

Porque escolheu o Benfica? "Porque senti-me bem acolhido. Falei com o clube, penso, em janeiro. Depois disso fui vendo os jogos e fazendo a minha pesquisa sobre o clube. O sentimento que tive é que é um clube acolhedor e um grande clube, com muitos e grandes adeptos. Foi o passo certo na minha carreira."

Gosta da possibilidade de jogar de novo com Aursnes? "Sim, claro. Jogámos juntos do Feyenoord, correu bem, estivemos bem. Agora nos primeiros treinos no relvado é como o sentimento que tínhamos no Feyenoord, mas agora estou no Benfica e é muito bom [estar com Aursnes]."

Falou com adeptos, teve contacto, o que pensa? "Sim, nos primeiros dias, cheguei mais cedo para ver a cidade e procurar casa. Na rua há tantos adeptos, todos gostam do Benfica, sinto-me muito bem aceite e bem recebido, é o mais importante."

Já passou pelo Marquês de Pombal, o que sentiu? "Vi que as celebrações foram lá. No final da época passada houve grandes festejos. Passei lá. Foi muito importante para os adeptos, também tivemos algo do género no Feyenoord."

Espera festejar no lá no final? "Agora temos de trabalhar na pré-época, o foco está em trabalhar arduamente e conhecermo-nos em campo, especialmente para mim. Não penso já nisso. Queremos dar tudo esta época."

Ser a contratação mais cara do Benfica causa pressão? "É pressão sim, mas na Liga neerlandesa também havia muita pressão sobre mim, era novo e o capitão da equipa. Gosto disso."

O que conhece de Sporting e FC Porto? "Há boas equipas em Portugal, mas temos de focar-nos em nós, trabalhar no máximo é isso que vamos fazer."