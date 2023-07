Kokçu já está em Lisboa e assinalou passagem pelo Marquês de Pombal

Médio do Benfica passou pela Praça onde os encarnados festejam o título de campeão e partilhou uma fotografia nas redes sociais.

Orkun Kokçu está novamente em Lisboa, depois dos compromissos que teve com a seleção da Turquia e de ter usufruído de alguns dias de férias, e este domingo passou pela Praça do Marquês do Pombal, zona onde o Benfica festeja o título de campeão.

O médio neerlandês já estará a par desse facto e, ao passar na rotunda, tirou uma fotografia que depois partilhou nas redes sociais.

De recordar que o Benfica inicia a pré-temporada na quarta-feira.