"Kokçu? Há dois anos, 1,2 milhões foi uma grande venda do Feyenoord"

Kokçu com a camisola do Benfica

Arne Slot justificou o valor pelo qual Orkun Kokçu foi vendido ao Benfica dizendo que, comparado com os preços exigidos pelo Feyenoord há um par de anos, tem de ser considerado bom, especialmente tendo em conta o percurso europeu das águias nos últimos anos.

Após o anúncio da transferência de Orkun Kokçu para o Benfica, a troco de 25 milhões de euros, mais cinco milhões dependentes de objetivos, algumas vozes nos Países Baixos consideraram o preço baixo, tendo em conta os valores mencionados pela imprensa até à conclusão do negócio com o Feyenoord.

Em resposta, Arne Slot, treinador do Feyenoord, considerou esta terça-feira que o valor pago pelo médio turco, de 22 anos, é justo e deve ser considerado positivo pelo clube, especialmente quando comparado com os preços exigidos num passado recente e contabilizando o percurso europeu das águias nos últimos anos.

"Que agora estejamos insatisfeitos com um montante de 30 milhões de euros é surpreendente. A comparação feita com outros clubes é sempre errada. Eles [Benfica] apresentaram-se muito bem na Champions durante vários anos. Eu penso que isto é um aspeto crucial na diferença dos interesses dos clubes. Se no próximo ano estivermos muito bem na Champions e continuarmos estruturalmente atrás do Ajax, aí o criticismo será justificado. Há dois anos, 1,2 milhões de euros por Summerville foi uma grande venda do Feyenoord. Por isso, 30 milhões de euros é uma quantia muito boa", argumentou, em declarações à ESPN.

Já à RTV Rijnmond, o técnico lamentou apenas o facto de não poder investir esse montante num substituto direto: "Toda a dor dos últimos anos ainda não desvaneceu. Eu lamento, não só por mim mas também pelos adeptos, que o valor da transferência do Orkun não possa ser reinvestida individualmente", concluiu.

Kokçu assinou um contrato válido até 2028 com o Benfica, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.