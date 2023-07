Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo capitão dos neerlandeses deu a volta ao relvado, tendo sido aplaudido pelos seus antigos adeptos. E numa das bancadas teve mesmo direito a uma tarja gigante com a sua fotografia.

No regresso a casa, Kokçu foi homenageado pelo Feyenoord antes do jogo com o Benfica, a sua nova equipa.

O clube também fez questão de homenagear o agora camisola 10 das águias.

"Nunca pensei que me fosse emocionar. Esta será sempre a minha casa. Vou continuar a seguir o Feyenoord e espero que este clube possa continuar a ter sucesso. Talvez até em breve na Liga dos Campeões", afirmou o antigo capitão do clube dos Países Baixos.