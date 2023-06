Kokçu explica a escolha pelo Benfica: "Tinha de ser fiel a isso..."

Médio turco, ex-Feyenoord, assinou contrato até 2028 e falou sobre a aventura em Portugal aos meios oficiais do Benfica.

Considerado o melhor da liga holandesa, foi capitão e campeão pelo Feyernoord na última época. Tinha mercado, nomeadamente em Inglaterra, mas escolheu o Benfica. Porque? "Antes de tudo, porque o Benfica é um grande clube europeu, forte na Champions e para mim é o melhor passo para me desenvolver. Sinto que o Benfica é uma família muito calorosa e como clube tem grandes adeptos, o estádio é fantástico e também senti que há muito tempo que o Benfica tentava muito contratar-me. Tinha de ser fiel a isso. Os meus pais vieram ver o Benfica-Inter para a Champions. E nessa altura tive a sensação que tinha de vir para o Benfica e agora estou feliz de estar aqui no Estádio da Luz. Grande estádio! Estou muito feliz, muito orgulhoso e é o melhor passo para a minha carreira."

Jogou com o Aursnes e conhece bem Roger Schmidt. O que pensa deles? "Joguei com o Aursnes uma época antes dele vir e disse-lhe que ele tinha-me deixado cedo demais. E agora, um ano depois dele vir, volto a ter a oportunidade de jogar com ele. Combinamos bem em campo, e estou feliz por voltar a jogar com ele. E também pelo Schmidt ser o treinador porque ele conhece-me e eu conheço-o."

O Benfica pratica um futebol ofensivo, mas, sem bola, adopta pressão alta. Dizem que se pode adaptar bem a esta cultura de jogo. Concorda? "Sim, quando há oportunidade de haver uma transferência, primeiro olhas para o estilo de jogo da equipa. E é exatamente o mesmo estilo em que eu jogava, conheço o treinador e como ele joga. Encaixa no meu estilo de jogo. Mal posso esperar por jogar e ganhar troféus por este grande clube."

O que espera encontrar no Benfica: "O estádio é grande, o clube tem muitos adeptos, grandes adeptos. Mal posso esperar por jogar neste estádio com os nosso adeptos, retribuir-lhes, ganhar títulos e ser bem sucedido. É o objetivo."

Camisola 10 já foi de Rui Costa: "É algo importante para mim. Era muito novo quando o presidente jogava, mas vi muitos vídeos. E sei que era um grande jogador, uma lenda. Receber o dez do presidente é uma grande honra. Sinto-me honrado e tenho de retribuir em campo."