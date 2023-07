"Kokçu é inacreditável, é um grande jogador para o Benfica"

Cor Pot, antigo adjunto de Dick Advocaat no Feyenoord, treinou e viu crescer o médio que começa a mostrar-se na Luz e a O JOGO afirma sem dúvidas: "Vai ser cada vez melhor"; Lançado no onze por Roger Schmidt nos quatro particulares já realizados, o internacional turco assumiu a construção do jogo encarnado. Quem o conhece bem destaca a sua intensidade.

Contratação mais cara do Benfica, Kokçu começa a mostrar-se de águia ao peito e nos quatro particulares disputados, com Southampton, Basileia, Al Nassr e Celta, destacou-se pela forma como já organiza o jogo das águias.

Cor Pot, treinador neerlandês que esteve no Feyenoord como adjunto de Dick Advocaat em 2019/20 e 2020/21, sublinha a valia técnica do futebolista, mas também a personalidade de um jogador que, deixando o clube de Roterdão como capitão, assume-se já às ordens de Roger Schmidt.