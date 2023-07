Kokçu e Aursnes no meio para gerir estatutos: "Resolve um problema..."

Dupla pode ser solução para permitir um onze com figuras como Rafa, Di María e João Mário

O jogo com o Burnley marcou uma novidade no miolo encarnado, com a aposta de Roger Schmidt na dupla Kokçu-Aursnes. Isto depois de ter testado o reforço com Chiquinho, Florentino e João Neves. A O JOGO, o técnico Rui Pedro Silva fala da importância da "gestão das expectativas dos jogadores" no que diz respeito à titularidade e aponta essa como uma "grande dificuldade" que Schmidt terá de enfrentar. Por isso, refere que a parceria Kokçu-Aursnes pode ser uma solução para encaixar no onze jogadores com estatutos de peso.